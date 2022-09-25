Путин повысил зарплату себе и еще нескольким чиновникам
Несмотря на плачевное положение во всех планах, российский диктатор подписал указ о повышении зарплаты себе, российскому премьер-министру михаилу мишустину и председателю Следственного комитета россии александру бастрыкину. На самом деле, всем хорошо известно, что на зарплату они не живут.
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Согласно опубликованному на сайте путина указу, повышение составит 4%. При этом в 2021 году он в среднем зарабатывал 832,8 тысячи рублей в месяц.
При этом расследователи и в россии, и международные журналистские организации установили имущество путина на миллиарды долларов. Речь идет в частности о яхтах и целом дворце. Интересно, как с таким доходом, путину удается ввести такой роскошный образ жизни с яхтами и дворцами.
В то же время премьер-министр россии михайло мишустин получал в среднем 618 тысяч рублей. Теперь его заработок также увеличится на 4%. На такое повышение может рассчитывать и глава Следственного комитета россии.
После объявления мобилизации путин уехал в отпуск
После объявления в россии мобилизации владимир путин уехал отдыхать. Все свои обращения он записал раньше.
Один из собеседников российской журналистки Фариды Рустамовой утверждает, что с 21 сентября путин отдыхает "душой и телом" в своей резиденции на валдае в Новгородской области.
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