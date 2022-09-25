Путин повысил зарплату себе и еще нескольким чиновникам

Несмотря на плачевное положение во всех планах, российский диктатор подписал указ о повышении зарплаты себе, российскому премьер-министру михаилу мишустину и председателю Следственного комитета россии александру бастрыкину. На самом деле, всем хорошо известно, что на зарплату они не живут.

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Согласно опубликованному на сайте путина указу, повышение составит 4%. При этом в 2021 году он в среднем зарабатывал 832,8 тысячи рублей в месяц.

При этом расследователи и в россии, и международные журналистские организации установили имущество путина на миллиарды долларов. Речь идет в частности о яхтах и целом дворце. Интересно, как с таким доходом, путину удается ввести такой роскошный образ жизни с яхтами и дворцами.

В то же время премьер-министр россии михайло мишустин получал в среднем 618 тысяч рублей. Теперь его заработок также увеличится на 4%. На такое повышение может рассчитывать и глава Следственного комитета россии.

Напомним, ранее власти Италии приняли решение арестовать яхту "Шахерезада", которая по определенным данным, вероятно, принадлежит президенту путину. Также приступили к расследованию для того, чтобы определить реального собственника имущества.

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