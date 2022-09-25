Путін підвищив зарплату собі і ще кільком чиновникам

Попри плачевний стан у всіх планах, російський диктатор підписав указ про підвищення зарплати собі, російському прем'єр-міністру міхаілу мішустіну та голові Слідчого комітету росії алєксандру бастрикіну. Насправді всім добре відомо, що на зарплату вони не живуть.

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Згідно з опублікованим на сайті путіна указом, підвищення становитиме 4%. При цьому 2021-го він у середньому заробляв 832,8 тисячі рублів на місяць.

При цьому розслідувачі і в росії, і міжнародні журналістські організації встановили майно путіна на мільярди доларів. Мовиться зокрема про яхти та цілий палац. Цікаво, як із таким доходом, путіну вдається ввести такий розкішний спосіб життя із яхтами та палацами.

В той самий час прем'єр-міністр росії міхаіл мішустін отримував у середньому 618 тисяч рублів. Зараз його заробіток також збільшиться на 4%. На таке підвищення може розраховувати й голова Слідчого комітету росії.

Зауважимо, раніше влада Італії ухвалила рішення заарештувати яхту "Шахерезада", яка за певними даними, ймовірно, належить президенту путіну. Також розпочали розслідування для того, щоб визначити реального власника майна.

Після оголошення мобілізації путін поїхав у відпустку

Після оголошення у росії мобілізації владімір путін поїхав відпочивати. Усі свої звернення він записав раніше.

Один із співрозмовників російської журналістки Фаріди Рустамової стверджує, що з 21 вересня путін відпочиває "душею та тілом" у своїй резиденції на Валдаї у Новгородській області.

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