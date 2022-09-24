Про це свідчать розповіді трьох джерел, знайомих із графіком диктатора, пише російська журналістка Фаріда Рустамова.

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Звернення путін записав раніше

Звернення про мобілізацію було записано заздалегідь, а показали його росіянам вранці 21 вересня. Цього ж дня президент вирушив до Великого Новгорода і після цього у путіна почалась "перерва у публічній діяльності". Журналістка зазнаає, що вона триватиме щонайменше тиждень.

Для цього диктатор заздалегідь відзняв двосторонні зустрічі, які пресслужба опублікує у потрібний час. Наприклад, зустріч із Віталієм Мутком показали 22 вересня.

Пишуть, що такі "консерви" кремль планує використовувати до майбутнього четверга. Тоді у путіна у графіку стоїть візит до промислового регіону.

Де відпочиває путін

Один із її співрозмовників стверджує, що з 21 вересня путін відпочиває "душею та тілом" у своїй резиденції на валдаї у Новгородській області.

До речі, 23 вересня він не прийшов на концерт у центрі Москви на підтримку так званих "референдумів" на окупованих територіях України. Пєсков виправдовувався, мовляв, у путіна була робота в кремлі.

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