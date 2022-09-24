Об этом свидетельствуют рассказы трех источников, знакомых с графиком диктатора, пишет российская журналистка Фарида Рустамова.

Читайте также Смерть за фюрера: сможет ли путин собрать миллионное войско и как мобилизация повлияет на ход войны

Обращение путин записал раньше

Обращение о мобилизации было записано заранее, а было показано россиянам утром 21 сентября. В этот же день президент отправился в Великий Новгород и после этого у путина начался "перерыв в публичной деятельности". Журналистка отмечает, что он продлится минимум неделю.

Для этого диктатор заранее снял двусторонние встречи, которые пресс-служба опубликует в нужное время. К примеру, встречу с Виталием Мутко показали 22 сентября.

Пишут, что такие "консервы" кремль планирует использовать в предстоящий четверг. Тогда у Путина в графике стоит визит в промышленный регион.

Где отдыхает путин

Один из ее собеседников утверждает, что с 21 сентября путин отдыхает "душой и телом" в своей резиденции на валдае в Новгородской области.

Кстати, 23 сентября он не пришел на концерт в центре москвы в поддержку так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Песков оправдывался, мол, у путина была работа в кремле.

Может заинтересовать – путин снова собрал совбез: видео