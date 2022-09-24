Про це 24 каналу сказав правозахисник Марк Фейгін. Він вважає, що влада росії не хоче брати на себе відповідальність за введення в дію положень закону про воєнний стан.

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Чи оголосять у росії воєнний стан

Фейгін зазначив, що питання запровадження в росії воєнного стану є складним. Адже не оголосили, що йде саме війна, а також не ввели загальну мобілізацію.

Чому? Тому що там є ще обов'язок, який на державу покладається в зв'язку із цим законом. Потрібно утримувати, мінімальну зарплату, не можна звільняти, платити тим, хто залишився, за відсутність годувальника, який мобілізований,

– наголосив правозахисник.

На його думку, запроваджувати воєнний стан – це вже зовсім крайній захід. Адже в усіх діях влади росії є якась половинчастість – війну не оголосили, мобілізація нібито лише часткова.

Фейгін вважає, що, найімовірніше, влада росії буде поводитися обережно, щоб не викликати більше наслідків для себе, а населення тримати під контролем у стабільному стані.

Кремль буде продовжувати маневрувати в усьому цьому,

– заявив він.

Тобто, додав правозахисник, в росії оголосили часткову мобілізацію, але забирати будуть в тому обсязі й так, як вважають за потрібне.

Фейгін пояснив, чи можливий воєнний стан в росії: дивіться відео

Чи закриє путін держкордон

Фейгін зауважив, що росія велика країна, тому є куди втікати навіть усередині неї. Адже, якщо людина приписана до військкомату в одному регіоні, то призивати в армію з іншого її не зможуть.

Вони зараз уже перекривають можливості переміщення між регіонами. І, звісно, державний кордон,

– сказав правозахисник.

За його словами, державний кордон влада росії вже давно готувалися закрити й зараз думає, як краще це зробити. Адже формально є стаття конституції про в'їзд/виїзд, яка гарантує громадянам це право.

Водночас, додав Фейгін, люди будуть обходити оголошену мобілізацію в індивідуальному порядку. Вже є випадки, коли за повісткою до військкомату приходили разом із адвокатом.

Мобілізація в росії: що відомо

Вранці 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.

Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. Хоча влада росії це заперечує.

Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.

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