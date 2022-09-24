Об этом 24 каналу сказал правозащитник Марк Фейгин. Он считает, что власти россии не хотят брать на себя ответственность за введение в действие положений закона о военном времени.
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Объявят ли в россии военное положение
Фейгин отметил, что вопрос введения в россии военного положения является сложным. Ведь не объявили, что идет именно война, а также не ввели всеобщую мобилизацию.
Почему? Потому что там еще есть обязанность, которая на государство возлагается в связи с этим законом. Нужно удерживать, минимальную зарплату, нельзя увольнять, платить оставшимся за отсутствие мобилизованного кормильца,
– подчеркнул правозащитник.
По его мнению, вводить военное положение – это уже совсем крайняя мера. Ведь во всех действиях власти россии есть какая-то половинчатость – войну не объявили, мобилизация вроде только частичная.
Фейгин считает, что, вероятнее всего, власти россии будут вести себя осторожно, чтобы не вызвать больше последствий для себя, а население держать под контролем в стабильном состоянии.
Кремль будет продолжать маневрировать во всем этом,
– заявил он.
То есть, добавил правозащитник, в россии объявили частичную мобилизацию, но забирать будут в том объеме и так, как считают нужным.
Фейгин объяснил, возможно ли военное положение в россии: смотрите видео
Закроет ли путин госграницу
Фейгин заметил, что россия большая страна, поэтому есть куда бежать даже внутри нее. Ведь если человек приписан к военкомату в одном регионе, то призывать в армию из другого его не смогут.
Они уже перекрывают возможности перемещения между регионами. И, конечно, государственная граница,
– сказал правозащитник.
По его словам, государственную границу власти россии уже давно готовились закрыть и сейчас думают, как лучше это сделать. Ведь формально есть статья конституции о въезде/выезде, которая гарантирует гражданам это право.
В то же время, добавил Фейгин, люди будут обходить объявленную мобилизацию в индивидуальном порядке. Уже есть случаи, когда за повесткой в военкомат приходили вместе с адвокатом.
Мобилизация в россии: что известно
- Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.
- В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти россии это отрицают.
- Граждане россии негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.
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