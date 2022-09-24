Об этом 24 каналу сказал правозащитник Марк Фейгин. Он считает, что власти россии не хотят брать на себя ответственность за введение в действие положений закона о военном времени.

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Объявят ли в россии военное положение

Фейгин отметил, что вопрос введения в россии военного положения является сложным. Ведь не объявили, что идет именно война, а также не ввели всеобщую мобилизацию.

Почему? Потому что там еще есть обязанность, которая на государство возлагается в связи с этим законом. Нужно удерживать, минимальную зарплату, нельзя увольнять, платить оставшимся за отсутствие мобилизованного кормильца,

– подчеркнул правозащитник.

По его мнению, вводить военное положение – это уже совсем крайняя мера. Ведь во всех действиях власти россии есть какая-то половинчатость – войну не объявили, мобилизация вроде только частичная.

Фейгин считает, что, вероятнее всего, власти россии будут вести себя осторожно, чтобы не вызвать больше последствий для себя, а население держать под контролем в стабильном состоянии.

Кремль будет продолжать маневрировать во всем этом,

– заявил он.

То есть, добавил правозащитник, в россии объявили частичную мобилизацию, но забирать будут в том объеме и так, как считают нужным.

Фейгин объяснил, возможно ли военное положение в россии: смотрите видео

Закроет ли путин госграницу

Фейгин заметил, что россия большая страна, поэтому есть куда бежать даже внутри нее. Ведь если человек приписан к военкомату в одном регионе, то призывать в армию из другого его не смогут.

Они уже перекрывают возможности перемещения между регионами. И, конечно, государственная граница,

– сказал правозащитник.

По его словам, государственную границу власти россии уже давно готовились закрыть и сейчас думают, как лучше это сделать. Ведь формально есть статья конституции о въезде/выезде, которая гарантирует гражданам это право.

В то же время, добавил Фейгин, люди будут обходить объявленную мобилизацию в индивидуальном порядке. Уже есть случаи, когда за повесткой в военкомат приходили вместе с адвокатом.

Мобилизация в россии: что известно

Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти россии это отрицают.

Граждане россии негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.

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