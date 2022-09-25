В этом убежден премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий. По его мнению, частичная мобилизация в россии сделает кризис внутри страны еще острее. Более того, она повлияет на сам режим путина.

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Режим путина может в любой момент упасть

За последние несколько дней владимир путин принял ряд решений. И все они вызвали негативную реакцию не только у цивилизованного мира, но и среди населения страны-агрессора. Кроме того, перестали поддерживать рф даже те, кто всегда был ее союзником.

Сама же частичная мобилизация, убежден Моравецкий, – отчаянная попытка хоть как-то помочь ситуации на фронте. Ведь успешное контрнаступление – очередная пощечина якобы "второй армии мира", которую все должны были бояться. И все это, по словам польского премьера, ежедневно приближает нас к концу режима путина.

Испугать мир путину не удалось

Политик отметил, что у диктатора была совсем другая цель, когда он объявлял о частичной мобилизации. Мол, все должны испугаться и искать пути отступления. Ни в Украине, ни в Европе не увидели ничего экстраординарного в этом решении. В то же время оно свидетельствует только об одном: в россии кризис. И путин сам это признал.

Более того, россияне что-то не слишком спешат воевать. Об этом свидетельствует их попытка как можно скорее покинуть страну. Также демонстрируют определенное неповиновение режиму акции протеста, хотя они и безжизненны и единичны. Все это вместе свидетельствует о том, что пропаганда кремля больше не действует. Даже пользователи сети начали задумываться над тем, почему при потере всего в 6 тысяч бойцов россии нужно набирать еще 300 тысяч.

По словам Моравецкого, путин буквально загнан в тупик. Связано это и с поражениями на фронте, и с бешеными потерями. Теперь еще и собственное население ищет пути отступления. Так что планы диктатора кремля начинают рассыпаться, как карточный домик.

Русскому медведю больно и, к сожалению, в ближайшее время следует ожидать эскалации насилия и волны российской агрессии. Но это не изменяет того факта, что режим путина ослабевает с каждым днем,

– подчеркнул он.

Заметим, что уже даже аналитики признают, что путин солгал своему народу . Речь идет о вопросе, связанном с частичной мобилизацией. Повестки вручают не только "резервистам". Да и планы в военкоматах стоят заоблачные. Там уже присылают приглашение на службу "избыточно". И никто не обращает внимания на то, кого там обещали отправлять на фронт, а кого – не трогать.

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