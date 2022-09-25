Лише за добу лави "двохсотих" поповнили 400 ворогів. Відразу ж обмовимося, що вести точний підрахунок втрат ворога вкрай складно. Тож у Генштабі зазначають, що цифри приблизні та уточнюються.

Читайте також Ранкова атака по Одесі та ліквідовані окупанти на Півдні: основне за 214 день війни

Втрати ворога у техніці

Окрім живої сили, російське військо щодня зазнає шалених втрат у техніці. Наші захисники перетворюють на брухт усе, що здатне їздити, плавати та літати. Тож арсенал "другої армії світу" скорочується. Але слід розуміти, що він усе ще пристойний, на жаль.

Від початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити:

танків – 2 275 (+13) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 832 (+25) одиниць,

артилерійських систем – 1 368 (+7) одиниць,

РСЗВ – 328 (+1) одиниць,

засоби ППО – 171 (+1) одиниць,

літаків – 259 (+4) одиниць,

гелікоптерів – 220 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),

крилаті ракети – 241 (+1),

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) одиниць,

спеціальна техніка – 130 (+4) одиниць.



Актуальні втрати ворога станом на 25 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі також розповіли, де ворог зазнав найбільше втрат упродовж минулої доби. Мовиться про Краматорський і Донецький напрямки. Нагадаємо, що окупанти не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донеччини. І хоч їм це не вдається, вони щоденно лізуть у бій замість того, щоб втікати.

ЗСУ продовжують відбивати атаки

Відомо, що за минулу добу нашим військовим вдалося успішно відбити кілька атак ворога. Окупанти намагалися просунутися у районах Соледара, Виїмки, Курдюмівки, Зайцевого, Новомихайлівки, а також Первомайська. Але на жодному з напрямків досягнути бажаних результатів не змогли.

Оскільки загарбники безсилі на фронті, то вони продовжують відкривати вогонь. Наприклад, на Південнобузькому напрямку російські бійці обстріляли уздовж лінії зіткнення 25 населених пунктів. Також зафіксовано понад 30 вильотів ворожих БпЛА. Вони:

вели розвідку,

коригували вогонь,

завдавали удари по цивільній інфраструктурі.

Варте уваги – Арестович розповів, яка ситуація на фронті: дивіться відео