Только за сутки ряда "двухсотых" пополнили 400 врагов. Сразу же оговоримся, что вести четкий подсчет потерь противника очень сложно. Поэтому в Генштабе отмечают, что цифры приблизительны и уточняются.
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Потери врага в технике
Кроме живой силы, российское войско ежедневно несет безумные потери в технике. Наши защитники превращают в металлолом все, что способно ездить, плавать и летать. Так что арсенал "второй армии мира" сокращается. Но следует понимать, что он все еще приличный, к сожалению.
С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить:
- танков – 2 275 (+13) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 832 (+25) единицы,
- артиллерийских систем – 1 368 (+7) единиц,
- РСЗО – 328 (+1) единиц,
- средств ПВО – 171 (+1) единица,
- самолетов – 259 (+4) единиц,
- вертолетов – 220 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10),
- крылатых ракет – 241 (+1),
- кораблей и катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 701 (+20) единица,
- специальной техники – 130 (+4) единиц.
Актуальные потери врага по состоянию на 25 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ
В Генштабе также рассказали, где враг понес больше всего потерь за прошедшие сутки. Речь идет о Краматорском и Донецком направлениях. Напомним, что оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой области. И хотя им это не удается, они ежедневно лезут в бой вместо того, чтобы убегать.
ВСУ продолжают отбивать атаки
Известно, что за прошедшие сутки нашим военным удалось успешно отразить несколько атак врага. Оккупанты пытались продвинуться в районах Соледара, Выемки, Курдюмовки, Зайцева, Новомихайловки, а также Первомайска. Но ни на одном из направлений достичь желаемых результатов не смогли.
Поскольку захватчики бессильны на фронте, они продолжают открывать огонь. К примеру, на Южнобужском направлении российские бойцы обстреляли вдоль линии столкновения 25 населенных пунктов. Также зафиксировано более 30 вылетов вражеских БпЛА. Они:
- вели разведку,
- корректировали огонь,
- наносили удары по гражданской инфраструктуре.
Достойно внимания – Арестович рассказал, какая ситуация на фронте: смотрите видео
Актуальные потери врага по состоянию на 25 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ
В Генштабе также рассказали, где враг понес больше потерь за прошедшие сутки. Речь идет о Краматорском и Донецком направлениях. Напомним, что оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы Донетчины. И хотя им это не удается, они ежедневно лезут в бой вместо того, чтобы убегать.
ВСУ продолжают отбивать атаки
Известно, что за прошедшие сутки нашим военным удалось успешно отразить несколько атак врага . Оккупанты пытались продвинуться в районах Соледара, Выемки, Курдюмовки, Зайцева, Новомихайловки, а также Первомайска. Но ни на одном из направлений достичь желаемых результатов не смогли.
Поскольку захватчики бессильны на фронте, они продолжают открывать огонь. К примеру, на Южнобужском направлении российские бойцы обстреляли вдоль линии столкновения 25 населенных пунктов. Также зафиксировано более 30 вылетов враждебных БПЛА. Они:
- вели разведку,
- корректировали огонь,
- наносили удары по гражданской инфраструктуре.
Достойно внимания – Арестович рассказал, какая ситуация на фронте: смотрите видео