Как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 25 сентября, за сутки подразделения Сил обороны Украины отбили ряд вражеских атак.

Важно Уничтожили почти 60 оккупантов и немало техники: защитники Юга подвели итог 213 дня войны

Произошло это в районах населенных пунктов:

Соледар,

Выемка,

Курдюмовка,

Зайцево,

Новомихайловка,

Первомайское.

На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Также враг совершил более 30 вылетов БпЛА с целью:

ведения разведки,

корректировки огня,

нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Как ВСУ противодействуют врагу

Авиация Сил обороны нанесла 26 ударов, в том числе уже подтвердили поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов. Наши ракетные войска и артиллерия поразили:

5 пунктов управления,

13 районов сосредоточения живой силы и техники противника,

3 позиции зенитных ракетных комплексов,

3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них "Ураган",

2 склада с боеприпасами.

Тем временем утром в Одессе раздались взрывы\ . Произошло это в то время, когда в регионе была объявлена воздушная тревога. В СМИ сообщили, что в этот момент в небе над Одессой летал вражеский дрон. Это может быть иранский БпЛА, который россияне все чаще используют в Украине.

Ранее спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат официально подтвердил, что россияне используют иранские дроны Shahed-136. Их достаточно сложно сбивать.

Понятно, что цель чрезвычайно сложная. Чтобы сбивать именно такие цели, нужны дополнительные системы. Кроме того, нужна опять же бдительность наших воинов,

– заявил Игнат.

Обратите внимание – В центре Мелитополя прогремел взрыв: смотрите видео