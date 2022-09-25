Как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 25 сентября, за сутки подразделения Сил обороны Украины отбили ряд вражеских атак.
Важно Уничтожили почти 60 оккупантов и немало техники: защитники Юга подвели итог 213 дня войны
Произошло это в районах населенных пунктов:
- Соледар,
- Выемка,
- Курдюмовка,
- Зайцево,
- Новомихайловка,
- Первомайское.
На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Также враг совершил более 30 вылетов БпЛА с целью:
- ведения разведки,
- корректировки огня,
- нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Как ВСУ противодействуют врагу
Авиация Сил обороны нанесла 26 ударов, в том числе уже подтвердили поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов. Наши ракетные войска и артиллерия поразили:
- 5 пунктов управления,
- 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника,
- 3 позиции зенитных ракетных комплексов,
- 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них "Ураган",
- 2 склада с боеприпасами.
Тем временем утром в Одессе раздались взрывы\ . Произошло это в то время, когда в регионе была объявлена воздушная тревога. В СМИ сообщили, что в этот момент в небе над Одессой летал вражеский дрон. Это может быть иранский БпЛА, который россияне все чаще используют в Украине.
Ранее спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат официально подтвердил, что россияне используют иранские дроны Shahed-136. Их достаточно сложно сбивать.
Понятно, что цель чрезвычайно сложная. Чтобы сбивать именно такие цели, нужны дополнительные системы. Кроме того, нужна опять же бдительность наших воинов,
– заявил Игнат.
Обратите внимание – В центре Мелитополя прогремел взрыв: смотрите видео