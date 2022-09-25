Як мовиться у звіті Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 25 вересня, за добу підрозділи Сил оборони України відбили низку ворожих атак.

Важливо Знищили майже 60 окупантів та чимало техніки: оборонці Півдня підбили підсумок 213 дня війни

Сталося це у районах населених пунктів:

Соледар,

Виїмка,

Курдюмівка,

Зайцеве,

Новомихайлівка,

Первомайське.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Також ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА з метою:

ведення розвідки,

коригування вогню,

завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Як ЗСУ протидіють ворогу

Натомість авіація Сил оборони завдала 26 ударів, зокрема вже підтвердили ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів. Наші ракетні війська і артилерія уразили:

5 пунктів управління,

13 районів зосередження живої сили та техніки противника,

3 позиції зенітних ракетних комплексів,

3 системи ракетних військ і артилерії, серед них "Ураган",

2 склади з боєприпасами.

Тим часом зранку в Одесі пролунали вибухи. Сталося це у той час, коли у регіоні оголосили повітряну тривогу. У ЗМІ повідомили, що у цей момент у небі над Одесою літав ворожий дрон. Це може бути іранський БпЛА, який росіяни все частіше використовують в Україні.

Раніше речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат офіційно підтвердив, що росіяни використовують іранські дрони Shahed-136. Їх доволі складно збивати.

Зрозуміло, що ціль надзвичайно складна. Щоб збивати саме такі цілі, потрібні додаткові системи. Крім того, потрібна знову ж таки пильність наших воїнів,

– заявив Ігнат.

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