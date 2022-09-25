Як мовиться у звіті Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 25 вересня, за добу підрозділи Сил оборони України відбили низку ворожих атак.
Важливо Знищили майже 60 окупантів та чимало техніки: оборонці Півдня підбили підсумок 213 дня війни
Сталося це у районах населених пунктів:
- Соледар,
- Виїмка,
- Курдюмівка,
- Зайцеве,
- Новомихайлівка,
- Первомайське.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Також ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА з метою:
- ведення розвідки,
- коригування вогню,
- завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.
Як ЗСУ протидіють ворогу
Натомість авіація Сил оборони завдала 26 ударів, зокрема вже підтвердили ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів. Наші ракетні війська і артилерія уразили:
- 5 пунктів управління,
- 13 районів зосередження живої сили та техніки противника,
- 3 позиції зенітних ракетних комплексів,
- 3 системи ракетних військ і артилерії, серед них "Ураган",
- 2 склади з боєприпасами.
Тим часом зранку в Одесі пролунали вибухи. Сталося це у той час, коли у регіоні оголосили повітряну тривогу. У ЗМІ повідомили, що у цей момент у небі над Одесою літав ворожий дрон. Це може бути іранський БпЛА, який росіяни все частіше використовують в Україні.
Раніше речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат офіційно підтвердив, що росіяни використовують іранські дрони Shahed-136. Їх доволі складно збивати.
Зрозуміло, що ціль надзвичайно складна. Щоб збивати саме такі цілі, потрібні додаткові системи. Крім того, потрібна знову ж таки пильність наших воїнів,
– заявив Ігнат.
Варте уваги – У центрі Мелітополя прогримів вибух: дивіться відео