Наразі невідомо, що саме стало причиною вибуху – робота ППО чи "приліт".
Важливо Запоріжжя зазнало чергового ракетного удару: повідомляють про 10 "прильотів"
Зауважимо, що 23 вересня Одесу атакували іранські дрони-камікадзе. Через це загинула 1 людина.
Як минула доба на Півдні
За даними ОК "Південь", обстановка у південнобузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою. Ворог намагається зупинити просування наших військ. Протягом 24 вересня окупанти завдали 4 авіаційних удари по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.
У відповідь нашою авіацією відпрацьовано:
- 5 ударів по двох ворожих системах протиповітряної оборони в Херсонському і Каховському районах,
- по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 вогневих завдань, зокрема посиливши вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи, та послабивши ворожу армію на 3 пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту. Разом з тим вдалося уразити місце розташування росгвардії в Херсоні, подавлений один з опорних пунктів противника в районі Давидова Броду.
Втрати ворога за добу
За підтвердженими даними, окупаційна армія скоротилась на 57 осіб та 30 одиниць техніки, серед яких:
- 2 гаубиці "Мста-Б",
- самохідна артустановка "Гвоздика" та самохідна гаубиця "Акація",
- реактивна система залпового вогню "Град",
- 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.
ЗСУ знищили 3 склади ворожих боєприпасів в Баштанському районі Миколаївщини, а також в Херсонському і Бериславському Херсонщини.