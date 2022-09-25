Наразі невідомо, що саме стало причиною вибуху – робота ППО чи "приліт".

Важливо Запоріжжя зазнало чергового ракетного удару: повідомляють про 10 "прильотів"

Зауважимо, що 23 вересня Одесу атакували іранські дрони-камікадзе. Через це загинула 1 людина.

Як минула доба на Півдні

За даними ОК "Південь", обстановка у південнобузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою. Ворог намагається зупинити просування наших військ. Протягом 24 вересня окупанти завдали 4 авіаційних удари по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

У відповідь нашою авіацією відпрацьовано:

5 ударів по двох ворожих системах протиповітряної оборони в Херсонському і Каховському районах,

по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 вогневих завдань, зокрема посиливши вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи, та послабивши ворожу армію на 3 пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту. Разом з тим вдалося уразити місце розташування росгвардії в Херсоні, подавлений один з опорних пунктів противника в районі Давидова Броду.

Втрати ворога за добу

За підтвердженими даними, окупаційна армія скоротилась на 57 осіб та 30 одиниць техніки, серед яких:

2 гаубиці "Мста-Б",

самохідна артустановка "Гвоздика" та самохідна гаубиця "Акація",

реактивна система залпового вогню "Град",

2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.

ЗСУ знищили 3 склади ворожих боєприпасів в Баштанському районі Миколаївщини, а також в Херсонському і Бериславському Херсонщини.