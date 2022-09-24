Секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок нічних обстрілів в одному з багатоквартирних будинків міста сталася пожежа. Вогонь вже ліквідували.

До теми Постраждали люди, у будинках повилітали шибки: подробиці нічного удару по Запоріжжю

Люди провели ніч в автобусі

За словами Куртєва, люди, які живуть у постраждалому будинку перечекали цю ніч у комунальному автобусі, який слугував за пункт обігріву.

Ще у 9 багатоквартирних будинках повилітали шибки. Також вибиті вікна та зруйновані дахи у приватних будинках. Наразі на місцях працюють комунальні служби та представники райадміністрації.

Обстріл Запоріжжя / Фото з телеграму Анатолія Куртєва

Постраждало 9 людей, 1 людина в лікарні. Одна жінка загинула.

Тим людям, які залишилися без житла, пропонують поселитися у найближчому дитячому садку. Повідомити про руйнування в своєму помешканні можна за номером 15-80.

Обстріл сусідньої Дніпропетровщини

Зранку 24 вересня окупанти завдали удару по Нікопольщині, внаслідок чого постраждали мирні мешканці.

Ворог бив з "Градів" і "Ураганів". Під обстріли потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади, постраждали двоє людей. Мовиться про 51-річну жінку та 49-річного чоловіка, вони в лікарні. Відомо, що потерпіла жінка наразі перебуває у важкому стані.

Є пошкодження понад 20 приватних і багатоповерхових будинків. Крім того, уражень зазнали близько 10 господарських споруд.

Що відбувається на фронті: дивіться відео