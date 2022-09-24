Секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в результате ночных обстрелов в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Огонь уже был ликвидирован.

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Люди провели ночь в автобусе

По словам Куртева, люди, живущие в пострадавшем доме, переждали эту ночь в коммунальном автобусе, который служил пунктом обогрева.

Еще в 9 многоквартирных домах вылетели стекла. Также выбиты окна и разрушены крыши в частных домах. В настоящее время на местах работают коммунальные службы и представители райадминистрации.

Обстрел Запорожья / Фото из телеграма Анатолия Куртева

Пострадали 9 человек, 1 человек в больнице. Одна женщина погибла.

Оставшимся без жилья людям предлагают поселиться в ближайшем детском саду. Сообщить о разрушении в своем доме можно по номеру 15-80.

Обстрел соседней Днепропетровщины

Утром 24 сентября оккупанты нанесли удар по Никопольщине, в результате чего пострадали мирные жители.

Враг бил из "Градов" и "Ураганов". Под обстрелы попали Марганецкая и Красногригорьевская общины, пострадали два человека. Речь идет о 51-летней женщине и 49-летнем мужчине, они в больнице. Известно, что потерпевшая женщина находится в тяжелом состоянии.

Есть повреждения более 20 частных и многоэтажных домов. Кроме того, пострадали около 10 хозяйственных сооружений.

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