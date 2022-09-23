В результате атаки россиян в домах вылетели стекла. Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.
Важно Россияне обстреляли Запорожье: ракеты попали в объекты инфраструктуры и дома, есть пострадавшие
Что известно об обстреле оккупантов
Запорожье атакуют почти каждый день. В результате обстрела в Запорожье разрушены объект гражданской инфраструктуры, повреждены дома и автомобили вокруг.
Если ваш дом тоже разрушили в результате обстрелов, сообщайте об этом на 15-80,
– заметил Куртев.
Пока известно о трех пострадавших, их с легкими травмами госпитализировали.
Россияне выпустили 9 ракет по Запорожью
22 сентября российские захватчики выпустили по Запорожью девять ракет С-300. В городе были разрушения, а из-под завалов доставали людей. В результате атаки отеля погиб 65-летний работник, еще пять человек пострадали.
Кроме того, оккупанты ударили по телебашне, а это может свидетельствовать о том, что враг готовится к своей информационно-пропагандистской компании.
Какая ситуация в Запорожской области: последние новости
- Предатель оккупированной Запорожской области евгений балицкий признался в расстрелах мирных жителей и открыто угрожал людям расстрелами. Он требует от местных жителей информировать о тех, кто будет вести партизанскую войну.
- Кроме того, в районе Центрального рынка временно оккупированного Мелитополя 22 сентября прогремел взрыв. Россияне ликвидировали шесть своих военных. По словам мэра города Ивана Федорова, перед псевдореферендумом оккупанты проводят зачистку среди своих военных.
- Оккупанты забирают своих командиров с Запорожского направления. Им поставили задачу не допустить продвижения Сил обороны Украины вглубь оккупированной территории.