Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей. Кроме того, оккупанты попали в электрическую подстанцию.
Важно Оккупанты ночью обстреляли ЗАЭС: на энергоблоке произошла аварийная ситуация
Что известно о ситуации в Запорожье
Южные общины Запорожского района сейчас без света. Есть попадание и в телебашню.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что утром (22 сентября – 24 канал) россияне нанесли ракетный удар по областному центру. Они обстреляли объекты инфраструктуры. Разрушениям подверглись жилые дома вокруг.
По предварительной информации, известно об одном погибшем. Пятеро ранены. Информация уточняется,
– сообщил Старух.
В городе сейчас работают все службы.