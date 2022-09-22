Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей. Кроме того, оккупанты попали в электрическую подстанцию.

Важно Оккупанты ночью обстреляли ЗАЭС: на энергоблоке произошла аварийная ситуация

Что известно о ситуации в Запорожье

Южные общины Запорожского района сейчас без света. Есть попадание и в телебашню.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что утром (22 сентября – 24 канал) россияне нанесли ракетный удар по областному центру. Они обстреляли объекты инфраструктуры. Разрушениям подверглись жилые дома вокруг.

По предварительной информации, известно об одном погибшем. Пятеро ранены. Информация уточняется,

– сообщил Старух.

В городе сейчас работают все службы.