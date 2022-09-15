Оккупанты наносят удары по 19 населенным пунктам – от Гуляйполя до Каменского. За сутки уже зафиксировано 37 разрушений гражданских объектов, в основном жилья. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

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Что происходит на фронте

По словам корреспондента, наши ребята изрядно насыпают врагу. Так, 110 запорожская бригада терробороны, которая воюет ближе к границе с Донецкой областью, из дронов накрывает мощно детонирующих захватчиков боеприпасами.

"Не только артиллерийским и стрелковым оружием умеют воевать наши военные", – заметил он.

На протяжении суток происходили артиллерийские дуэли по линии фронта, особенно интенсивно между Гуляйполем и Пологами. Туда россияне подтянули резервы, но и в ВСУ там есть чем воевать. В районе Васильевки интенсивные столкновения, идут бои.

Оккупанты жалуются, что ВСУ плотно накрывают их артиллерией. Основная масса потерь – от артиллерийского огня, а от шаровых ранений гораздо меньше,

– сказал корреспондент.

Замечено, что среди раненых много обгоревших. "Когда прилетает артиллерийский снаряд или боеприпас из дрона в их расположение, от взрыва возникает пожар и россияне обгорают в огне", – объяснил он.

У россиян дефицит снарядов

По данным Генерального штаба ВСУ, у оккупантов дефицит артиллерийских снарядов и снарядов к реактивной артиллерии. Наши ВСУ разбивают их склады и логистические пути.

"Теперь они сидят под артиллерийскими обстрелами. Можно вспомнить, как в Донецкой области они засыпали наших военных, когда у нас был дефицит снарядов. Пусть они увидят, как это наоборот бывает", – подчеркнул корреспондент из Запорожья.

Он добавил, что существенного продвижения в ту или иную сторону нет. Продолжаются позиционные артиллерийские дуэли.

Потери врага: последние новости

Боевики государства-агрессора несут бешеные потери в Украине. В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали 53 850 российских военных. За последние сутки наши защитники и защитницы уничтожили 200 оккупантов.

Захватчики не имеют значительных успехов на поле боя, ведь наши воины мощно отбивают их атаки. За прошедшие сутки они уничтожили 4 вражеских самолета.

Кроме того, ВСУ удалось выполнить около 300 огневых задач на Юге. Так, россияне понесли значительные потери личного состава.

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