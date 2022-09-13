Жуткие фото в соцсетях публикуют местные телеграм-каналы, передает 24 канал.

Ранее Один человек погиб, еще одного – ищут, – ГСЧС об ударе по Харьковской ТЭЦ

По предварительной информации, пожар вспыхнул на территории одного из предприятий по сбору и переработке вторсырья. Советуем закрыть окна и сохранять спокойствие. Более подробную информацию впоследствии обнародуют спасатели ГСЧС.

В Запорожье загорелся большой пожар / Фото из телеграм-канала "Это Запорожье"

Пожар в Запорожской области: смотрите видео

Добавим, что 7 сентября в Борисполе вспыхнул мощный пожар. Спасатели тушили его почти 6 часов. Случилось это как раз во время объявления воздушной тревоги, но вражеских "прилетов" или диверсий не было. К тушению возгорания привлекли 13 единиц техники и 54 сотрудника ГСЧС. К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара не было.

Оккупанты били по нефтебазам

А утром 6 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Эпицентром попадания стала нефтебаза. Рискуя собственной жизнью, пожарные пытались ликвидировать огонь.

Вечером 5 сентября российские оккупанты ракетами ударили по Днепропетровщине. Под вражеским огнем оказались Криворожский и Никопольский районы. В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела Карповской общины Криворожского района была уничтожена нефтебаза и все запасы топлива там.

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