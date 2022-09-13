Моторошні фото у соцмережах публікують місцеві телеграм-канали, передає 24 канал.

Раніше Одна людина загинула, ще одну – шукають, – ДСНС про удар по Харківській ТЕЦ

За попередньою інформацією, пожежа спалахнула на території одного з підприємств зі збору та перероблення вторсировини. Радимо закрити вікна та зберігати спокій. Більш детальну інформацію згодом оприлюднять рятувальники ДСНС.

У Запоріжжі спалахнула велика пожежа / Фото з телеграм-каналу "Это Запорожье"

Пожежа у Запоріжжі: дивіться відео

Додамо, що 7 вересня у Борисполі спалахнула потужна пожежа. Рятувальники гасили її майже 6 годин. Сталося це якраз під час оголошення повітряної тривоги, але ворожих "прильотів" чи диверсій не було. До гасіння займання залучили 13 одиниць техніки та 54 співробітники ДСНС. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок пожежі не було.

Окупанти били по нафтобазах

А зранку 6 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Епіцентром влучання стала нафтобаза. Ризикуючи власним життям, вогнеборці намагалися ліквідувати вогонь.

Ввечері 5 вересня російські окупанти ракетами вдарили по Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем опинилися Криворізький та Нікопольський райони. У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу Карпівської громади Криворізького району була знищена нафтобаза та всі запаси палива там.

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