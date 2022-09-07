Пожежа спалахнула під час повітряної тривоги. Проте ворожих "прильотів" чи диверсій не було.

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Пожежу в Борисполі вже загасили

О 8:55 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу на одному з підприємств. На місце події негайно виїхали рятувальники.

До гасіння займання залучили 13 одиниць техніки та 54 співробітники ДСНС. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок пожежі не було.

О 14:49 займання ліквідували. У ДСНС додали, що перевищень граничнодопустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявили.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС

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Торф'яники досі тліють

У ДСНС розповіли, що рятувальники Київщини тримають ситуацію із торф'яними пожежами під контролем. Станом на 12:00 тривала ліквідація займань поблизу:

села Катюжанка Вишгородського району,

села Михайлівка-Рубежівка Бучанського району,

села Нові Безрадичі Обухівського району.

Співробітники ДСНС закликали місцевих жителів обов'язково телефонувати до Служби порятунку 101 у разі виявлення осередків займання.

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