Про те, що пожежа спалахнула у Борисполі під час повітряної тривоги розповів Володимир Борисенко, глава міської ради. Він також звернувся до мешканців міста з кількома проханнями.

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У Борисполі не було "прильоту"

Передовсім Борисенко наголосив на тому, що у Борисполі дійсно спалахнула пожежа. Саме відеозвернення очільник міської ради зняв на її фоні, щоб мешканці могли побачити масштаби.

Водночас він зауважив, що мовиться не про ворожу диверсію або "приліт". Мер Борисполя підкреслив, що пожежа спалахнула на підприємстві у районі залізничного вокзалу. Наразі там працюють співробітники ДСНС. Відомо, що ніхто не постраждав. Сама ситуація, переконує він, під контролем.

Очільник міської ради додав, що мешканці дійсно могли чути вибухи у Борисполі. І тут немає нічого дивного, адже на підприємстві зберігалося також біопаливо, яке могло здійнятися у повітря. Наразі ж з'ясовуються обставини та причини, через які могла статися пожежа.

Володимир Борисенко розповів про пожежу у Борисполі: дивіться відео

Борисенко також наголосив, що долею випадку вибух припав саме на повітряну тривогу. Водночас він зауважив, що це вкотре доводить той факт, що під час сирени потрібно перебувати в укритті.

Наостанок він дав кілька порад мешканцям Борисполя. Їх він попрохав закрити вікна, а вентиляційні отвори прикрити вологими ганчірками. Також закликав менше виходити на вулицю, адже дим продовжує поширюватися містом. І він, за словами Борисенка, рухається як по Борисполю, так і в напрямку Іванкова та Кучакова.

Невдовзі надійшло повідомлення від глави Київської ОВА Олексія Кулеби. Він зауважив, що за попередньою інформацією вибухи на підприємстві могли статися через місткості з розчинником. Вони саме зберігалися на підприємстві у момент, коли там спалахнула пожежа.

Кулеба також підкреслив, що пожежа не має жодного зв'язку з повітряною тривогою. Що стосується ліквідації вогню, то до цього залучені вже 54 рятувальники, а також 13 одиниць техніки. Полум'я продовжують приборкувати, а причини виникнення пожежі – з'ясовувати.



У ДСНС показали, як приборкують полум'я / Фото з пресслужби ДСНС



У ДСНС показали, як приборкують полум'я / Фото з пресслужби ДСНС

Пожежники продовжують ліквідовувати пожежу у Борисполі: дивіться відео

Пожежу вдалося локалізувати

Як повідомили у ДСНС, об 11:52 пожежу на підприємстві у Борисполі локалізували. Для цього залучили 94 вогнеборців, а також 24 одиниці спеціальної техніки. Також приборкувати вогонь допомагав спеціальний робот Alpho Wolf. З його допомогою, розповідають рятувальники, можна гасити пожежі там, куди складно дістатися.

Основне завдання – мінімізація ризику для особового складу Попередньо жертв та постраждалих не має,

– наголошують у ДСНС.

У Борисполі використали спеціального робота для гасіння пожежі: дивіться відео

У відомстві наголошують на відсутності причин для паніки. Вогнеборці повністю тримають ситуацію під своїм контролем.

Повітряна тривога тривала менш як 20 хвилин

Нагадаємо, що близько 08:35 повітряну тривогу оголосили у Житомирській області. Після неї сирени вже пролунали у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, а також Херсонській областях.

А от відбої почали подавати об 08:51. Це означає, що повітряна тривога тривала 16 хвилин. І під час неї, на щастя, не надходило повідомлень про вибухи на території України.

Водночас слід розуміти, що таким чином окупанти продовжують тероризувати українців. Як зауважив журналіст Денис Казанський, упродовж двох днів у Києві тривоги вмикають в один і той самий час. Мовиться про проміжок, коли діти вже сидять за партами та готові отримувати нові знання. Але через сирени вони повинні спускатися до сховищ і перечікувати там в надії, що цього разу не "прилетить".

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