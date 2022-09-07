Неспокійним став ранок для мешканців багатьох областей України. Близько 08:35 повітряну тривогу увімкнули у Житомирській області. Невдовзі сирени вже лунали як на Півночі, так і на Півдні, а також у Центрі нашої держави.

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Де пролунали повітряні тривоги

Житомирська,

Київська,

Чернігівська,

Черкаська,

Полтавська,

Дніпропетровська,

Миколаївська,

Херсонська області.

Нагадаємо, що в Луганській області сирени не вщухають з 4 квітня. Тоді місцева влада ухвалила залишати активною повітряну тривогу, адже регіон щоденно по кілька разів обстрілювався ворогом з усього, що тільки можна було випустити.



Так виглядає карта повітряних тривог станом на 08:50 / Скриншот карти

Зауважимо, що об 08:51 почали подавати відбої. Тож сама повітряна тривога лунала менш як 20 хвилин. І ворог мів використати її не задля атаки, а для того, щоб знущатися з маленьких українців, які саме починають навчання.

Цікавим спостереженням поділився журналіст Денис Казанський. Він зауважив, що другий день поспіль у Києві повітряна тривога збігається у часі з початком занять у школі. Таким чином російські загарбники спеціально залякують та виснажують дітей і викладачів. Адже їх вони змушують втікати до сховищ з класів, де проводиться навчання.

Водночас нагадуємо, що ризик ракетних ударів усе ще залишається досить високим. Тож щойно пролунали повітряні тривоги – не ігноруйте їх. Слід негайно ж відправитися до укриття, взявши з собою документи, мінімальний запас продуктів і теплі речі. У сховищі необхідно залишатися доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм дій може вберегти вам життя.

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