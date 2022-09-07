Пожар вспыхнул во время воздушной тревоги . Однако вражеских "прилетов" или диверсий не было.

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Пожар в Борисполе уже был потушен.

В 8:55 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре на одном из предприятий. На место происшествия немедленно выехали спасатели.

К тушению возгорания привлекли 13 единиц техники и 54 сотрудника ГСЧС. К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара не было.

В 14:49 возгорание было ликвидировано. В ГСЧС добавили, что превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружили.

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС

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Торфяники до сих пор тлеют

В ГСЧС рассказали, что спасатели Киевщины держат ситуацию с торфяными пожарами под контролем. По состоянию на 12:00 продолжалась ликвидация возгораний поблизости:

села Катюжанка Вышгородского района,

села Михайловка-Рубежовка Бучанского района,

села Новые Безрадичи Обуховского района.

Сотрудники ГСЧС призвали местных жителей обязательно звонить в Службу спасения 101 в случае обнаружения очагов возгорания.

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