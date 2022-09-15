Окупанти завдають ударів по 19 населених пунктах – від Гуляйполя до Кам'янського. За добу вже зафіксовано 37 руйнувань цивільних об'єктів, здебільшого житла. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Що відбувається на фронті

За словами кореспондента, наші хлопці добряче насипають ворогові. Так, 110 запорізька бригада тероборони, яка воює ближче до кордону з Донецькою областю, з дронів накриває загарбників боєприпасами, які потужно детонують.

"Не тільки артилерійською і стрілецькою зброєю вміють воювати наші військові", – зауважив він.

Впродовж доби відбувалися артилерійські дуелі по лінії фронту, особливо інтенсивно – між Гуляйполем і Пологами. Туди росіяни підтягнули резерви, але і в ЗСУ там є чим воювати. В районі Василівки інтенсивні зіткнення, йдуть бої.

Окупанти скаржаться, що ЗСУ щільно накривають їх артилерією. Основна маса втрат – від артилерійського вогню, натомість від кульових поранень набагато менше,
– сказав кореспондент.

Зауважується, що серед поранених багато обгорілих. "Коли прилітає артилерійський снаряд або боєприпас з дрона у їхнє розташування, від вибуху займається пожежа і росіяни обгоряють у вогні", – пояснив він.

У росіян дефіцит снарядів

За даними Генерального штабу ЗСУ, в окупантів дефіцит артилерійських снарядів і снарядів до реактивної артилерії. Наші ЗСУ розбивають їхні склади та логістичні шляхи забезпечення.

"Тепер вони сидять під артилерійськими обстрілами. Можна згадати, як на Донеччині вони засипали наших військових, коли у нас був дефіцит снарядів. Хай вони побачать, як це навпаки буває", – наголосив кореспондент із Запоріжжя.

Він додав, що суттєвого просування в той чи інший бік немає. Тривають позиційні артилерійські дуелі.

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