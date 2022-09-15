Окупанти завдають ударів по 19 населених пунктах – від Гуляйполя до Кам'янського. За добу вже зафіксовано 37 руйнувань цивільних об'єктів, здебільшого житла. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Що відбувається на фронті

За словами кореспондента, наші хлопці добряче насипають ворогові. Так, 110 запорізька бригада тероборони, яка воює ближче до кордону з Донецькою областю, з дронів накриває загарбників боєприпасами, які потужно детонують.

"Не тільки артилерійською і стрілецькою зброєю вміють воювати наші військові", – зауважив він.

Впродовж доби відбувалися артилерійські дуелі по лінії фронту, особливо інтенсивно – між Гуляйполем і Пологами. Туди росіяни підтягнули резерви, але і в ЗСУ там є чим воювати. В районі Василівки інтенсивні зіткнення, йдуть бої.

Окупанти скаржаться, що ЗСУ щільно накривають їх артилерією. Основна маса втрат – від артилерійського вогню, натомість від кульових поранень набагато менше,

– сказав кореспондент.

Зауважується, що серед поранених багато обгорілих. "Коли прилітає артилерійський снаряд або боєприпас з дрона у їхнє розташування, від вибуху займається пожежа і росіяни обгоряють у вогні", – пояснив він.

У росіян дефіцит снарядів

За даними Генерального штабу ЗСУ, в окупантів дефіцит артилерійських снарядів і снарядів до реактивної артилерії. Наші ЗСУ розбивають їхні склади та логістичні шляхи забезпечення.

"Тепер вони сидять під артилерійськими обстрілами. Можна згадати, як на Донеччині вони засипали наших військових, коли у нас був дефіцит снарядів. Хай вони побачать, як це навпаки буває", – наголосив кореспондент із Запоріжжя.

Він додав, що суттєвого просування в той чи інший бік немає. Тривають позиційні артилерійські дуелі.

Втрати ворога: останні новини

Бойовики держави-агресорки зазнають шалених втрат в Україні. У Генштабі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували 53 850 російських військових. За останню добу наші захисники та захисниці знищили 200 окупантів.

Загарбники не мають вагомих успіхів на полі бою, адже наші воїни потужно відбивають їхні атаки. Минулої доби вони знищили 4 ворожих літаки.

Крім того, ЗСУ вдалося виконати під 300 вогневих завдань на Півдні. Так, росіяни зазнали значних втрат особового складу.

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