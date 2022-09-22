Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей. Крім того, окупанти влучили в електричну підстанцію.
Важливо Окупанти вночі обстріляли ЗАЕС: на енергоблоці сталася аварійна ситуація
Що відомо про ситуацію у Запоріжжі
Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу.
Керівник Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що зранку (22 вересня – 24 канал) росіяни завдали ракетного удару по обласному центру. Вони обстріляли об'єкти інфраструктури. Руйнувань зазнали житлові будинки навколо.
За попередньою інформацією, відомо про одного загиблого. П’ятеро поранено. Інформація уточнюється,
– повідомив Старух.
У місцевих телеграм-каналах пишуть, що в будинках поруч з місцями "прильотів" повилітали вікна. Дим на містом бачили з усіх районів.