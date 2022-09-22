Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей. Крім того, окупанти влучили в електричну підстанцію.

Важливо Окупанти вночі обстріляли ЗАЕС: на енергоблоці сталася аварійна ситуація

Що відомо про ситуацію у Запоріжжі

Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу.

Керівник Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що зранку (22 вересня – 24 канал) росіяни завдали ракетного удару по обласному центру. Вони обстріляли об'єкти інфраструктури. Руйнувань зазнали житлові будинки навколо.