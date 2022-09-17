Близько 08:44 повітряні тривоги пролунали в кількох областях України. Відомо також, що під час сирен було чути вибух. Про це повідомили мешканці Запоріжжя. Зауважимо, що вже об 09:17 пішли відбої. Будьте обережними, коли покидатимете укриття.

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Де пролунали повітряні тривоги

Наразі мовиться про 5 областей України, якщо не враховувати Луганську. У них зберігається ризик ракетних ударів, тож не ігноруйте сирени.

Кіровоградська;

Полтавська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька.



Так зараз виглядає карта повітряних тривог / Скриншот карти

Нагадаємо, що у Луганській області повітряні тривоги лунають ще з початку квітня. Відповідне рішення тоді ухвалила місцева влада, адже ворог обстрілював регіон цілими днями.

На Запоріжжі зафіксували "прильоти"

Зауважимо, що під час повітряної тривоги мешканці Запоріжжя повідомили про вибухи. Очевидці також додали, що "прильотів" зафіксували два. Після них у небо здійнявся стопв диму. Наразі відсутня інформація від представників влади, тож ми не можемо точно сказати, що стало їхньою причиною. Очікуватимемо на офіційну інформацію, яка має надійти згодом.

Водночас підкреслюємо, що ігнорувати сирени не можна ні в якому разі. Щойно пролунала повітряна тривога – негайно вирушайте до укриття. Перебувати там слід до відбою. Це може врятувати вам життя, адже ворог підступний і ніколи не вгадаєш, куди може "прилетіти" наступного разу.

Об 09:07 надійшла інформація від глави ОВА Олександра Старуха. Він підтвердив той факт, що ворог завдав ракетного удару по селу, розташованому неподалік Запоріжжя. Що стосується постраждалих і руйнувань, то відповідна інформація потребує уточнень.

Зберігаємо спокій. Дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації,

– наголосив він.

Уночі ворог атакував Харків

Додамо, що російські військові продовжують тероризувати Харків. Рятувальники повідомили, що близько 02:00 ворог завдав ракетного удару по місту. Відомо, що один зі снарядів влучив у споруду підприємства, розташованого в Індустріальному районі.

На місці влучання спалахнула пожежа. Вогонь розкинувся на площі 200 квадратних метрів, але його вже вдалося ліквідувати. Рятувальники додали, що жертв і постраждалих немає.

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