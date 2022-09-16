Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.

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У яких областях сповіщали про тривогу

Про тривогу сповіщали жителів:

Київської області;

Вінницької області;

Черкаської області;

Кіровоградської області;

Чернігівської області;

Запорізької області;

Луганської області.

Росія розмістила приблизно 800 одиниць авіації

Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – заявив, що росія розмістила майже 1000 одиниць авіації навколо України.

Противник зосередив навколо України орієнтовно 800 літальних апаратів, які розміщені на 40 військових летовищах,

– заявив Ігнат.

Він розповів, що мовиться про різні літальні апарати. Зокрема:

430 російських літаків;

а також 340 гелікоптерів.

Окупанти використовують аеродроми:

білорусі;

росії;

тимчасово окупованого Криму.

"Загалом окупаційна авіація здійснює довкола українських кордонів, а також на ближньому краї оборони орієнтовно 200 вильотів за добу. З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 38 тисяч літако-вильотів", – розповів Ігнат.

Українські герої захищають рідну землю

Українські герої продовжують оберігати рідну землю від російських загарбників. Герої ЗСУ руйнують плани ворога та знищують загарбників. Станом на 16 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати вже 54 050 загарбників.

Окрім того, вдалося знищити:

танків – 2199 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 4690 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 1302 (+7) одиниць,

РСЗВ – 312 (+1) одиниці,

засоби ППО – 168 (+1) одиниць,

літаків – 250 одиниць,

гелікоптерів – 216 (+1) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 908 одиниць,

крилаті ракети – 233 одиниці

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) одиниць,

спеціальна техніка – 121 (+1) одиниця.

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