Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 канал.

Заметьте Когда в Украину прибудут первые две батареи ПВО NASAMS: в Пентагоне ответили

В каких областях извещали о тревоге