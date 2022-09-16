Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 канал.
Заметьте Когда в Украину прибудут первые две батареи ПВО NASAMS: в Пентагоне ответили
Во многих областях Украины по состоянию на 22:17 16 сентября прозвучала воздушная тревога. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 канал.
Заметьте Когда в Украину прибудут первые две батареи ПВО NASAMS: в Пентагоне ответили