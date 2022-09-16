Відповідну інформацію на відкритому брифінгу 16 вересня повідомив речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер, повідомляє 24 канал. Це батереї дозволять посилити захист повітряного простору над Україною.

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У Пентагоні сказали, коли нададуть Україні NASAMS

Сподіваємося, що дві батареї NASAMS буде відправлено упродовж наступних 2 місяців. Ці системи ППО допоможуть Україні захиститися від небезпеки з повітря, зокрема від літаків, безпілотників та крилатих ракет,

– заявив Патрік Райдер.

Він також додав, що Штати зможуть надалі постачати озброєння Києву та не бояться вичерпання запасів.