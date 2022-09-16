Відповідну інформацію на відкритому брифінгу 16 вересня повідомив речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер, повідомляє 24 канал. Це батереї дозволять посилити захист повітряного простору над Україною.
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У Пентагоні сказали, коли нададуть Україні NASAMS
Сподіваємося, що дві батареї NASAMS буде відправлено упродовж наступних 2 місяців. Ці системи ППО допоможуть Україні захиститися від небезпеки з повітря, зокрема від літаків, безпілотників та крилатих ракет,
– заявив Патрік Райдер.
Він також додав, що Штати зможуть надалі постачати озброєння Києву та не бояться вичерпання запасів.
Що відомо про надання NASAMS Україні
- Наприкінці серпня Володимир Зеленський та Джо Байден поспілкувались телефоном. Президент України подякував лідеру США за новий пакет допомоги. Зокрема, за включення до нового пакету допомоги зенітно-ракетних комплексів NASAMS.
- Адже ці сучасні системи протиповітряної оборони допоможуть нам захистити міста від ракетного терору.
- Коментуючи нову зброю, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі НВ повідомив, що таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і стоять за ним у черзі.
- За словами речника, мовиться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів.
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