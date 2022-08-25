Розмова відбулась 25 серпня та стосувалась війни та допомоги США. Напередодні офіційний представник Білого дому Джон Кірбі повідомляв, що президент США зателефонує українському, щоб попередити про псевдореферендуми росіян.

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Зеленський та Байден розкрили деталі розмови

Під час розмови Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за:

потужну допомогу – як безпекову, так і макрофінансову, яку США надають у протидії російській агресії;

за надання Україні безпрецедентного пакету допомоги на 6 мільярдів доларів: 3 мільярди оборонної допомоги та спрямування та 3 – фінансової допомоги через Світовий банк;

за включення до нового пакету допомоги зенітно-ракетних комплексів NASAMS, адже ці сучасні системи протиповітряної оборони допоможуть нам захистити наші міста від ракетного терору.

Це найкращий подарунок Україні до Дня Незалежності,

– сказав Володимир Зеленський.

Також президент України розповів Джозефу Байдену про:

масштаби руйнування житла та інфраструктури в Україні, запропонував посилити координацію для розв'язання нагальних питань щодо цього;

ситуацію на Запорізькій АЕС та глобальні ризики, які вона може спричинити. Лідери погодилися з необхідністю повернення атомної електростанції під контроль України та забезпечення доступу до неї МАГАТЕ відповідно до прийнятих модальностей.

Також Володимир Зеленський заявив, що вільний світ має посилити тиск на росію, щоб примусити її до миру.

Ми встигли обговорити всі питання, які мають життєво важливе значення для захисту України та свободи. Я подякував президенту і всьому народу Сполучених Штатів за оборонну допомогу й за відчутне лідерство у макрофінансовій підтримці нашої держави,

– сказав Зеленський у вечірньому зверненні 25 серпня.

У Байдена прокоментували розмову з Зеленським

"Привітав Україну з Днем Незалежності та висловив своє захоплення українським народом, який надихнув світ, захищаючи суверенітет своєї країни протягом останніх шести місяців", – повідомили у Білому домі.

Також там пояснили, що Байден та Зеленський закликали росію повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС і надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до АЕС.

Я знаю, що це гірка річниця, але я ясно дав зрозуміти, що США продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ у їхній боротьбі за захист свого суверенітету,

– сказав Джо Байден.

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