Розмова запланована на 25 серпня. Говорритимуть й про поставки зброї від США. Відповідну інформацію повідомив офіційний представник Білого дому Джона Кірбі.

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Байден зателефонує Зеленському

Під час розмови президент США повідомить українському лідеру, що має інформацію про те, що росія може провести "фіктивні референдуми" на території тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей протягом найближчих декількох днів.

Сполучені Штати і міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися законними,

– заявив Кірбі.

Окрім того, офіційний представник Білого дому пояснив, що:

Сполучені Штати очікують, що росія буде маніпулювати результатами голосування та неправдиво стверджувати, що український народ хоче приєднатися до росії;

буде критично важливо виявляти цю дезінформацію та протидіяти їй в режимі реального часу.

Адже інформація, яку мають США, показує, що російські чиновники стурбовані низькою явкою виборців на майбутніх виборах.

Коротко про допомогу від США

24 серпня на День Незалежності США заявили про надання нового пакету допомоги Україні. Білий дім сказав, що мовиться про майже 3 мільярди доларів допомоги. Це найбільший пакет військової допомоги для України.

Джо Байден заявив, що за останні пів року українці надихнули світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі. Тому Україні через Ініціативу сприяння безпеці Україні нададуть приблизно 2,98 мільярда доларів зброї та обладнання.

Згодом у Пентагоні заявили, що у цей пепелік допомоги увійде 6 додаткових удосконалених національних зенітних ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами для NASAMS, боєкомплект калібру 155 міліметрів артилерії до 245 000 пострілів, боєкомплект калібру 120 міліметрів мінометів до 65 000 пострілів, а також до 24 протиартилерійських РЛС та багато іншої техніки.

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