Разговор запланирован на 25 августа. Говорят и о поставках оружия от США. Соответствующую информацию сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Читайте также Вместе победим, – Зеленский поблагодарил Байдена за помощь в 3 миллиарда долларов

Байден позвонит Зеленскому

В ходе разговора президент США сообщит украинскому лидеру, что располагает информацией о том, что россия может провести "фиктивные референдумы" на территории временно оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в ближайшие несколько дней.

Соединенные Штаты и международное сообщество очень четко заявили, что любые попытки контролировать суверенную территорию Украины не будут считаться законными,

– заявил Кирби.

Кроме того, официальный представитель Белого дома пояснил, что:

Соединенные Штаты ожидают, что россия будет манипулировать результатами голосования и неправдиво утверждать, что украинский народ хочет присоединиться к россии;

будет критически важно выявлять эту дезинформацию и противодействовать ей в режиме реального времени.

Ведь информация, которую имеют США, показывает, что российские чиновники озабочены низкой явкой избирателей на предстоящих выборах.

Кратко о помощи от США

24 августа в День Независимости США заявили о предоставлении нового пакета помощи Украине. Белый дом сказал, что речь идет о почти 3 миллиардах долларов помощи. Это самый большой пакет военной помощи для Украины.

Джо Байден заявил, что за последние полгода украинцы вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе. Поэтому Украине через Инициативу содействия безопасности Украине предоставят около 2,98 миллиарда долларов оружия и оборудования.

Впоследствии в Пентагоне заявили, что в этот список помощи войдет 6 дополнительных усовершенствованных национальных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для NASAMS, боекомплект калибра 155 миллиметров артиллерии до 245 000 миллиметров 24 противоартиллерийских РЛС и многие другие техники.

Смотрите также – в США показали, как готовят оружие для Украины: видео