Про додатковий пакет допомоги США оголосили сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України. У Пентагоні наголосили, що підтримка Штатів продовжуватиметься.

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США надасть найбільший транш допомоги

США надасть для ЗСУ новий пакет допомоги у розмірі 3 мільярдів доларів. На сьогодні це найбільший транш допомоги у сфері безпеки для України.

Що увійде в новий пакет

Загалом новий транш допомоги на оборону України містить у собі:

6 додаткових удосконалених національних зенітних ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами для NASAMS;

Боєкомплект 155-мм артилерії до 245 000 пострілів;

Боєкомплект 120 мм мінометів до 65 000 пострілів;

До 24 протиартилерійських РЛС;

Безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma та допоміжне обладнання для систем БАС Scan Eagle;

Системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE;

Ракетні системи із лазерним наведенням;

Також у цей пакет допомоги увійде фінансування навчання українських військових, а ще обслуговування та підтримка озброєння.

Довідка. З січня 2021 року США виділили Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад 13,5 мільярда доларів. А від 2014 року загальна сума допомоги від США для України склала 15,5 мільярда доларів.

Міністерство оборони США наголосило, що продовжить допомагати Україні боротися з ворогом через програми фінансування PDA та USAI.

Разом із нашими союзниками та партнерами наші спільні зусилля допоможуть Україні й надалі добиватися успіху та нарощувати неминучу міць своїх Збройних Сил для забезпечення свободи та незалежності українського народу на довгі роки вперед,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що додаткову допомогу Україні надасть і Велика Британія. Пакет допомоги коштуватиме 54 мільйони фунтів стерлінгів та міститиме сотні найсучасніших безпілотників, протитанкові боєприпаси та ракетні системи.

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