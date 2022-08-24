Про додатковий пакет допомоги США оголосили сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України. У Пентагоні наголосили, що підтримка Штатів продовжуватиметься.
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США надасть найбільший транш допомоги
США надасть для ЗСУ новий пакет допомоги у розмірі 3 мільярдів доларів. На сьогодні це найбільший транш допомоги у сфері безпеки для України.
Що увійде в новий пакет
Загалом новий транш допомоги на оборону України містить у собі:
- 6 додаткових удосконалених національних зенітних ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами для NASAMS;
- Боєкомплект 155-мм артилерії до 245 000 пострілів;
- Боєкомплект 120 мм мінометів до 65 000 пострілів;
- До 24 протиартилерійських РЛС;
- Безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma та допоміжне обладнання для систем БАС Scan Eagle;
- Системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE;
- Ракетні системи із лазерним наведенням;
Також у цей пакет допомоги увійде фінансування навчання українських військових, а ще обслуговування та підтримка озброєння.
Міністерство оборони США наголосило, що продовжить допомагати Україні боротися з ворогом через програми фінансування PDA та USAI.
Разом із нашими союзниками та партнерами наші спільні зусилля допоможуть Україні й надалі добиватися успіху та нарощувати неминучу міць своїх Збройних Сил для забезпечення свободи та незалежності українського народу на довгі роки вперед,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що додаткову допомогу Україні надасть і Велика Британія. Пакет допомоги коштуватиме 54 мільйони фунтів стерлінгів та міститиме сотні найсучасніших безпілотників, протитанкові боєприпаси та ракетні системи.
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