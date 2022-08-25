Разговор состоялся 25 августа и касался войны и помощи США. Накануне официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщал, что президент США позвонит по телефону украинскому, чтобы предупредить о псевдореферендумах россиян.
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Зеленский и Байден раскрыли детали разговора
Во время разговора Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за:
- мощную помощь – как по безопасности, так и макрофинансовую, которую США оказывают в противодействии российской агрессии;
- отдельно за предоставление Украине беспрецедентного пакета помощи на 6 миллиардов долларов: 3 миллиарда оборонной помощи и направления и 3 – финансовой помощи через Всемирный банк;
- особенно за включение в новый пакет помощи зенитно-ракетных комплексов NASAMS, ведь эти современные системы противовоздушной обороны помогут нам защитить наши города от ракетного террора.
Это лучший подарок Украине ко Дню Независимости,
– сказал Владимир Зеленский.
Также президент Украины рассказал Джозефу Байдену о:
- масштабах разрушения жилья и инфраструктуры в Украине, предложил усилить координацию для решения насущных вопросов по этому поводу;
- ситуации на Запорожской АЭС и глобальные риски, которые она может повлечь за собой. Лидеры согласились с необходимостью возвращения атомной электростанции под контроль Украины и обеспечения доступа к ней МАГАТЭ в соответствии с принятыми модальностями.
Также Владимир Зеленский заявил, что свободный мир должен усилить давление на россию, чтобы принудить ее к миру.
Мы успели обсудить все вопросы, имеющие жизненно важное значение для защиты Украины и свободы. Я поблагодарил президента и весь народ Соединенных Штатов за оборонную помощь и за ощутимое лидерство в макрофинансовой поддержке нашего государства,
– сказал Зеленский в вечернем обращении 25 августа.
У Байдена прокомментировали разговор с Зеленским
"Поздравил Украину с Днем Независимости и выразил свое восхищение украинским народом, вдохновившим мир, защищая суверенитет своей страны в течение последних шести месяцев", – сообщили в Белом доме.
Также там объяснили, что Байден и Зеленский призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к АЭС.
Я знаю, что это горькая годовщина, но я ясно дал понять, что США будут продолжать поддерживать Украину и ее народ в их борьбе за защиту своего суверенитета,
– сказал Джо Байден.
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