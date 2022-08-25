Новое оружие для Украины будет поступать от производителей, а не из запасов США. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам безопасности и обороны Джон Кирби на брифинге, информирует 24 канал.

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Как быстро придет вооружение от США

По словам Кирби, новый пакет помощи будет использовать средства по Инициативе содействия безопасности в Украине (USAI – 24 канал), выделенные Конгрессом. Это позволит администрации Байдена закупать оружие у ее производителей.

Это впервые, что мы объявили о закупке через USAI для Украины. В общем, доставка занимает больше времени, но это не означает, что возможность доставки через президентские полномочия исчерпана, или что мы не увидим дополнительных пакетов через этот механизм, которые, как вы знаете, поступают прямо со складов и могут попасть в Украину очень, очень быстро,

– отметил представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что скорость новых поставок зависит от того, есть ли у оборонных компаний конвейеры, которые уже работают над оружием, какая у них мощность и сколько времени может потребоваться для корректировки графиков, если это будет необходимо.

Кстати, доставка систем "земля-воздух" и радиолокационных систем длится дольше.

Транш помощи от США

США предоставит для ВСУ новый пакет помощи в размере 3 миллиардов долларов. На сегодняшний день это самый большой транш помощи в сфере безопасности для Украины.

Новый транш помощи на оборону Украины включает в себя:

6 дополнительных усовершенствованных национальных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для NASAMS;

Боекомплект 155-мм артиллерии до 245 тысяч выстрелов;

Боекомплект 120 мм минометов до 65000 выстрелов;

До 24 противоартиллерийских РЛС;

Беспилотные авиационные системы (БАС) Puma и вспомогательное оборудование для систем БАС Scan Eagle;

Системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE;

Ракетные системы с лазерной наводкой;

Также в этот пакет помощи войдет финансирование обучения украинских военных, а также обслуживание и поддержка вооружения.

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