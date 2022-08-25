Нова зброя для України буде надходити від виробників, а не із запасів США. Про це заявив речник Білого дому з питань безпеки та оборони Джон Кірбі на брифінгу, інформує 24 канал.

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Як швидко прийде озброєння від США

За словами Кірбі, новий пакет допомоги використовуватиме кошти з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI – 24 канал), виділені Конгресом. Це дозволить адміністрації Байдена закуповувати зброю у її виробників.

Це вперше, що ми оголосили про закупівлю через USAI для України. Загалом доставка займає більше часу, але це не означає, що можливість доставки через президентські повноваження вичерпана, або що ми не побачимо додаткових пакетів через цей механізм, які, як ви знаєте, надходять прямо зі складів і можуть потрапити в Україну дуже, дуже швидко,

– зазначив речник Білого дому.

Кірбі наголосив, що швидкість нових поставок залежить від того, чи є в оборонних компаній конвеєри, які вже працюють над певною зброєю, яка у них потужність і скільки часу може знадобитися для коригування графіків, якщо це буде необхідно.

До речі, доставка систем "земля-повітря" та радіолокаційних систем триває найдовше.

Транш допомоги від США

США надасть для ЗСУ новий пакет допомоги у розмірі 3 мільярдів доларів. На сьогодні це найбільший транш допомоги у сфері безпеки для України.

Новий транш допомоги на оборону України містить у собі:

6 додаткових удосконалених національних зенітних ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами для NASAMS;

Боєкомплект 155-мм артилерії до 245 000 пострілів;

Боєкомплект 120 мм мінометів до 65 000 пострілів;

До 24 протиартилерійських РЛС;

Безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma та допоміжне обладнання для систем БАС Scan Eagle;

Системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE;

Ракетні системи із лазерним наведенням;

Також у цей пакет допомоги увійде фінансування навчання українських військових, а ще обслуговування та підтримка озброєння.

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