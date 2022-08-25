США відправлять Україні високоточні снаряди калібру 155 міліметрів

Так вважає позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович. Захоплення вмістом нового пакету допомоги від американців він висловив під час ефіру з російським опозиціонером Фейгіним та пояснив, у чому полягає цінність "подарунку".

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245 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів – це дуже жирний подарунок,

– зазначив Олексій Арестович.

Довідка. Високоточні снаряди калібру 155 міліметрів мають більшу точність, що надасть можливість ЗСУ більш точно вражати конкретні цілі. Ці артилерійські снаряди можна застосовувати на техніці, яка вже є в розпорядженні України.

Радник наголосив, що дані про точну кількість цих снарядів засекречені, він лише коментує американську пресу.

"Точно ми не знаємо, але це дуже солідно. Досі були поставки – 35 тисяч, 50 тисяч, 100, а тут відразу 245 тисяч", – додав Арестович.

245 тисяч снарядів за ефективністю, як мільйон

Він вважає, що цей подарунок вказує на те, що американці аналізують, що саме Україні потрібно та активно допомогають!

Також Арестович пояснив, що 245 тисяч – це дійсно дуже багато, якщо враховувати ефективність на яку працює кожен із цих снарядів.

Враховуючи той факт, що там де російська артилерія стріляє 6 разів, західній достатньо один раз, то можна сміливо множити 245 на 5 – так ми отримуємо мільйон снарядів по ефективності та точності. Це величезний подарунок,

– ще раз наголосив Арестович.

Коротко про новий транш допомоги від США

США надасть для ЗСУ новий пакет допомоги у розмірі 3 мільярдів доларів. На сьогодні це найбільший транш допомоги у сфері безпеки для України.

Новий транш допомоги на оборону України містить у собі:

6 додаткових удосконалених національних зенітних ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами для NASAMS;

Боєкомплект 155-мм артилерії до 245 000 пострілів;

Боєкомплект 120 мм мінометів до 65 000 пострілів;

До 24 протиартилерійських РЛС;

Безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma та допоміжне обладнання для систем БАС Scan Eagle;

Системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE;

Ракетні системи із лазерним наведенням;

Також у цей пакет допомоги увійде фінансування навчання українських військових, а ще обслуговування та підтримка озброєння.

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