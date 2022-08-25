США отправят Украине высокоточные снаряды калибра 155 миллиметров

Так считает внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович. Восхищение содержанием нового пакета помощи от американцев он выразил в эфире с российским оппозиционером Фейгиным и объяснил, в чем заключается ценность "подарка".

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245 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров – это очень жирный подарок,

– отметил Алексей Арестович.

Справка. Высокоточные снаряды калибра 155 миллиметров имеют большую точность, что позволит ВСУ более точно поражать конкретные цели. Эти артиллерийские снаряды можно применять на технике, которая уже есть в распоряжении Украины.

Советник подчеркнул, что данные о точном количестве этих снарядов засекречены, он только комментирует американскую прессу.

"Точно мы не знаем, но это очень солидно. До сих пор были поставки – 35 тысяч, 50 тысяч, 100, а здесь сразу 245 тысяч", – добавил Арестович.

245 тысяч снарядов по эффективности, как миллион

Он считает, что этот подарок показывает, что американцы анализируют, что именно Украине нужно и активно помогают!

Также Арестович объяснил, что 245 тысяч – это действительно очень много, если учитывать эффективность, на которую работает каждый из этих снарядов.

Учитывая тот факт, что там, где русская артиллерия стреляет 6 раз, западной достаточно один раз, можно смело умножать 245 на 5 – так мы получаем миллион снарядов по эффективности и точности. Это огромный подарок,

– еще раз подчеркнул Арестович.

Кратко о новом транше помощи от США

США предоставят для ВСУ новый пакет помощи в размере 3 миллиардов долларов. На сегодняшний день это самый большой транш помощи в сфере безопасности для Украины.

Новый транш помощи на оборону Украины включает в себя:

6 дополнительных усовершенствованных национальных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для NASAMS;

Боекомплект 155-мм артиллерии до 245 000 выстрелов;

Боекомплект 120 мм минометов до 65 000 выстрелов;

До 24 противоартиллерийских РЛС;

Беспилотные авиационные системы (БАС) Puma и вспомогательное оборудование для систем БАС Scan Eagle;

Системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE;

Ракетные системы с лазерной наводкой.

Также в этот пакет помощи войдет финансирование обучения украинских военных, а также обслуживание и поддержка вооружения.

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