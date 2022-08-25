США отправят Украине высокоточные снаряды калибра 155 миллиметров
Так считает внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович. Восхищение содержанием нового пакета помощи от американцев он выразил в эфире с российским оппозиционером Фейгиным и объяснил, в чем заключается ценность "подарка".
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245 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров – это очень жирный подарок,
– отметил Алексей Арестович.
Советник подчеркнул, что данные о точном количестве этих снарядов засекречены, он только комментирует американскую прессу.
"Точно мы не знаем, но это очень солидно. До сих пор были поставки – 35 тысяч, 50 тысяч, 100, а здесь сразу 245 тысяч", – добавил Арестович.
245 тысяч снарядов по эффективности, как миллион
Он считает, что этот подарок показывает, что американцы анализируют, что именно Украине нужно и активно помогают!
Также Арестович объяснил, что 245 тысяч – это действительно очень много, если учитывать эффективность, на которую работает каждый из этих снарядов.
Учитывая тот факт, что там, где русская артиллерия стреляет 6 раз, западной достаточно один раз, можно смело умножать 245 на 5 – так мы получаем миллион снарядов по эффективности и точности. Это огромный подарок,
– еще раз подчеркнул Арестович.
Кратко о новом транше помощи от США
США предоставят для ВСУ новый пакет помощи в размере 3 миллиардов долларов. На сегодняшний день это самый большой транш помощи в сфере безопасности для Украины.
Новый транш помощи на оборону Украины включает в себя:
- 6 дополнительных усовершенствованных национальных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для NASAMS;
- Боекомплект 155-мм артиллерии до 245 000 выстрелов;
- Боекомплект 120 мм минометов до 65 000 выстрелов;
- До 24 противоартиллерийских РЛС;
- Беспилотные авиационные системы (БАС) Puma и вспомогательное оборудование для систем БАС Scan Eagle;
- Системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE;
- Ракетные системы с лазерной наводкой.
Также в этот пакет помощи войдет финансирование обучения украинских военных, а также обслуживание и поддержка вооружения.
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