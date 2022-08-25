Володимир Зеленський розповів, що розмова пройшла "чудово". США непохитні у боротьбі за свободу українців.

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Про що говорили лідери держав

Насамперед Володимир Зеленський подякував за те, що США підтримує Україні та продовжує надавати необхідну для нашої країни допомоги.

Крім цього, президенти обговорили наступні кроки України для перемоги над російськими загарбниками та притягнення країни-агресорки до відповідальності.

Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини,

– розповів Володимир Зеленський.

США надасть Україні більше зброї

США оголосили для України нову додаткову військову допомогу на суму 3 мільярдів доларів. Постачання планують розпочати у найближчі кілька місяців.

До цього пакета допомоги увійшли:

6 додаткових удосконалених національних зенітних ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами для них;

Боєкомплект 155-мм артилерії до 245 000 пострілів;

Боєкомплект 120 мм мінометів до 65 000 пострілів;

До 24 протиартилерійських радіолокаційних станцій;

Безпілотні авіаційні системи Puma та допоміжне обладнання для них Scan Eagle;

Системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE;

Ракетні системи із лазерним наведенням;

Фінансування навчання українських військових;

Обслуговування та підтримка техніки.

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