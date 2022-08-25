Про це повідомили 25 серпня в Офісі Президента. Володимир Зеленський подякував особисто уряду Італії та особисто прем'єр-міністру Маріо Драгі, а також усьому італійському народові.

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"За останні місяці між нашими державами вибудувалися відносини, які допомогли Україні вистояти в боротьбі за нашу незалежність. Італія стала однією з провідних держав, які підтримали Україну, наше суспільство, вимушено переміщених громадян", – зазначив президент.

Як Італія підтримує Україну

За словами Зеленського, Італія надає Україні фінансову та оборонну підтримку. Крім цього, Маріо Драгі підтримав надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

На площах найбільших і навіть маленьких міст Італії ми завжди бачили наші прапори поруч з італійськими на підтримку нашого суверенітету й нашого кандидатства,

– сказав український президент.

Зеленський наголосив, що Італіє є важливою для підготовки восьмого пакета санкцій проти російських загарбників. Президент наголосив на необхідності візового режиму для окупантів.

"Окремо – велика політична підтримка Італії як на полях Організації Об'єднаних Націй, так і на полях нашого другого саміту Кримської платформи. Я вдячний, що Прем'єр-міністр знайшов час для особистої підтримки", – додав Зеленський.

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Ще один візит у столицю

До Києва 23 серпня приїхав президент Польщі Анджей Дуда. Він взяв участь у саміті Кримської платформи. Зеленський відзначив підтримку польського народу та особисто Дуди. Він відкрив у Києві Алею сміливості. Першою там з'явилась табличка на честь польського президента.

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