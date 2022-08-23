Відтепер у Києві буде Алея сміливості, яку відкрили у присутності Анджея Дуди. Табличка з його ім'ям стала першою, яку розмістили тут.

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За словами Зеленського, ім'я польського президента завжди нагадуватиме всім про сміливість та захист цінностей. Він подякував усьому польському народу за дружбу та співпрацю.

Це початок цієї Алеї. Ім'я президента Польщі Анджея Дуди завжди буде на Алеї. Це символ сміливості, дружби, підтримки України тоді, коли вона дійсно потрібна. Тут будуть не тільки політичні лідери, а й західні партнери з інших дружніх країн, які з перших днів повномасштабного вторгнення були з нами,

– розповів Зеленський.

Відкриття Алеї сміливості: дивіться відео

Візит Анджея Дуди 23 серпня

За словами Зеленського, з Дудою сьогодні відбулися плідні перемовини. Зокрема, обговорили оборонну, безпекову співпрацю та посилення санкційного тиску на окупантів. Відомо, що польський президент заявив про готовність допомогти відновити зруйнований росіянами реабілітаційний центр в Бородянці у Київській області.

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Анджей Дуда взяв участь у Кримській платформі. Він вірить, що вже цього року разом із Зеленським йому вдасться відвідати півострів.

Зверніть увагу – Зеленський та Дуда виступили на саміті Кримської платформи: дивіться відео