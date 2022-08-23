Теперь в Киеве будет Аллея смелости, которую открыли в присутствии Анджея Дуды. Табличка с его именем стала первой, которую разместили здесь.

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По словам Зеленского, имя польского президента будет всегда напоминать всем о смелости и защите ценностей. Он поблагодарил весь польский народ за дружбу и сотрудничество.

Это начало этой аллеи. Имя президента Польши Анджея Дуды всегда будет на Аллее. Это символ смелости, дружбы, поддержки Украины тогда, когда она действительно нужна. Здесь будут не только политические лидеры, но и западные партнеры из других дружественных стран, которые с первых дней полномасштабного вторжения были с нами.

– рассказал Зеленский.

Открытие Аллеи смелости: смотрите видео

Визит Анджея Дуды 23 августа

По словам Зеленского, с Дудой сегодня прошли плодотворные переговоры. В частности, обсудили оборонное, безопасное сотрудничество и усиление санкционного давления на оккупантов. Известно, что польский президент заявил о готовности помочь восстановить разрушенный россиянами реабилитационный центр в Бородянке в Киевской области.

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Анджей Дуда принял участие в Крымской платформе. Он верит, что уже в этом году вместе с Зеленским ему удастся посетить остров.

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