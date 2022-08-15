Это важное событие произошло 14 августа. Ранее Дуда сравнил россиян в Мариуполе с нацистами в Варшаве.

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Дуда встал на колено перед мемориалом бойцов УНР

Президент Анджей Дуда на православном кладбище в Варшаве почтил память бойцов Украинской Народной Республики, которые в 1920 году воевали вместе с воинами Войска Польского против большевиков,

– сообщили в Канцелярии президента.

Также на сайте президента объяснили, что каждый год накануне Дня Вооруженных Сил Польши на варшавском Повонзком кладбище проходит чествование воинов, павших в польско-большевистских боях в 1920 году.

"Президент Анджей Дуда почтил память польских воинов, а затем на православном кладбище в Воле почтил память воинов УНР, защищавших свободу Украины и Польши в 1918–1920 годах", – сообщили на сайте президента.

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Важно! В августе 1920 года состоялась важная для советско-польской войны Варшавская битва. Во время нее польско-украинское войско отразило атаку советской армии. Благодаря этому сражению Польша отстояла свою независимость, а Европа прекратила мятежи коммунистов.

Кратко о последних важных заявлениях Дуды

В начале августа президент Польши заявил: если бы не героическое сопротивление Украины, под угрозой были бы Польша и страны Балтии.

Он добавил, что еще в 2008 году Лех Качиньский прогнозировал, что россиянам будет мало Грузии, и они будут нападать на другие страны.

Еще в июне Анджей Дуда объяснил, что россия является самой большой угрозой для восточного фланга НАТО.

является самой большой угрозой для восточного фланга НАТО. Более того, Дуда говорил, что санкции против россии не должны сокращаться, а должны усиливаться. Более того, их должно быть столько, чтобы Владимир Путин сам хотел сесть за стол переговоров.

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