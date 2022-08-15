Это важное событие произошло 14 августа. Ранее Дуда сравнил россиян в Мариуполе с нацистами в Варшаве.

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Дуда встал на колено перед мемориалом бойцов УНР

Президент Анджей Дуда на православном кладбище в Варшаве почтил память бойцов Украинской Народной Республики, которые в 1920 году воевали вместе с воинами Войска Польского против большевиков,
– сообщили в Канцелярии президента.

Также на сайте президента объяснили, что каждый год накануне Дня Вооруженных Сил Польши на варшавском Повонзком кладбище проходит чествование воинов, павших в польско-большевистских боях в 1920 году.

"Президент Анджей Дуда почтил память польских воинов, а затем на православном кладбище в Воле почтил память воинов УНР, защищавших свободу Украины и Польши в 1918–1920 годах", – сообщили на сайте президента.

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