Известно, что Анджей Дуда приехал по приглашению Владимира Зеленского. Сколько времени он будет находиться в столице, пока неизвестно.

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Почему Дуда приехал в Украину

Анджей Дуда примет участие в Крымской платформе, которая пройдет уже сегодня, 23 августа.

Кроме того, во время визита состоятся двусторонние переговоры Дуды и Зеленского. В частности, стороны обсудят ситуацию в Украине и военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

Пребывание Дуды в Украине 23 августа, в День Государственного флага Украины и в канун Дня Независимости особенно символично. Президент Польши всегда поддерживал независимость Украины, а сейчас он находится в столице, несмотря на сообщения об угрозе увеличения ракетных обстрелов со стороны россии.

В канцелярии президента также подчеркнули, что Анджей Дуда поддерживает ограничительные меры, направленные против страны-агрессора. Президент Польши считает, что они позволят россиянам понять, что делает их страна.

Справка. Нынешний визит Анджея Дуды – пятая встреча Президентов Польши и Украины в этом году и третья с начала полномасштабной войны. Предыдущие встречи состоялись 20 – 21 января в Польше и 23 – 24 февраля, 13 апреля и 21 – 22 мая в Киеве.

Кто еще примет участие в Крымской платформе

В настоящее время состоится второй саммит Крымской платформы. Его будут проводить в онлайн-формате.

Саммит этого года состоится уже на фоне полномасштабной войны против Украины, и теперь свое участие в саммите подтвердили больше участников, чем в прошлом году.

Преждевременно список участников не разглашается из соображений безопасности. Но уже известно, что кроме президента Польши там будут представители:

Германии,

Канады,

Японии,

Венгрии,

Румынии,

Словакии

стран Балтии

Также там будут генсек НАТО Йенс Столтенберг и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

Всего свое участие в саммите подтвердили более 60 иностранных участников. В 2021 году было 46 иностранных делегаций, из которых 15 были представлены на уровне глав государств, правительств и парламентов.

Саммит обещает быть плодотворным – участники обсудят ряд важных тем , в частности, деоккупацию полуострова и Юга Украины.