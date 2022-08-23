Відомо, що Анджей Дуда приїхав на запрошення Володимира Зеленського. Скільки часу він перебуватиме у столиці наразі невідомо.

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Чому Дуда приїхав в Україну

Анджей Дуда візьме участь у Кримській платформі, яка відбудеться вже сьогодні, 23 серпня.

Крім цього, під час візиту відбудуться двосторонні переговори Дуди та Зеленського. Зокрема сторони обговорять ситуацію в Україні та воєнну, економічну та гуманітарну підтримку.

Перебування Дуди в Україні 23 серпня, на День Державного прапора України й напередодні Дня Незалежності особливо символічне. Президент Польщі завжди підтримував незалежність України, а нині він перебуває у столиці попри повідомлення про загрозу збільшення ракетних обстрілів з боку росії.

У Канцелярії президента також наголосили, що Анджей Дуда підтримує обмежувальні заходи, спрямовані проти країни-агресорки. Президент Польщі вважає що вони дозволять росіянам зрозуміти, що робить їхня країна.

Довідка. Нинішній візит Анджея Дуди є п'ятою зустріччю Президентів Польщі та України цього року та третьою з початку повномасштабної війни. Попередні зустрічі відбулися 20 – 21 січня в Польщі та 23 – 24 лютого, 13 квітня і 21 – 22 травня в Києві.

Хто ще візьме участь у Кримській платформі

Нині відбудеться другий саміт Кримської платформи. Його проводитимуть в онлайн-форматі.

Цьогорічний саміт відбудеться вже на тлі повномасштабної війни проти України, й тепер свою участь у саміті підтвердили більше учасників, ніж минулого року.

Передчасно список учасників не розголошують з міркувань безпеки. Але вже відомо, що крім президента Польщі там будуть представники:

Німеччини,

Канади,

Японії,

Угорщини,

Румунії,

Словаччини

країн Балтії.

Також там будуть генсек НАТО Єнс Столтенберг і генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

Загалом свою участь у саміті підтвердили понад 60 іноземних учасників. Натомість у 2021 році було 46 іноземних делегацій, з яких 15 були представлені на рівні глав держав, урядів та парламентів.

Саміт обіцяє бути плідним – учасники обговорять низку важливих тем, зокрема деокупацію півострова та Півдня України.

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