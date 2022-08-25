Владимир Зеленский рассказал, что разговор прошел "отлично". США непреклонны в борьбе за свободу украинцев.

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О чем говорили лидеры государств

В первую очередь Владимир Зеленский поблагодарил за то, что США поддерживают Украину и продолжают оказывать необходимую для нашей страны помощь.

Кроме того, президенты обсудили следующие шаги Украины для победы над российскими захватчиками и привлечения страны-агрессора к ответственности.

Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – в сфере безопасности и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения россии к ответственности за военные преступления,

– рассказал Владимир Зеленский.

США предоставят Украине больше оружия

США объявили для Украины новую дополнительную военную помощь на сумму 3 миллиарда долларов. Снабжение планируют начать в ближайшие несколько месяцев.

В этот пакет помощи вошли:

6 дополнительных усовершенствованных национальных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для них;

Боекомплект 155-мм артиллерии для 245 000 выстрелов;

Боекомплект 120-мм минометов для 65 000 выстрелов;

Около 24 противоартиллерийских радиолокационных станций;

Беспилотные авиационные системы Puma и вспомогательное оборудование для них Scan Eagle;

Системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE;

Ракетные системы с лазерной наводкой;

Финансирование обучения украинских военных;

Обслуживание и поддержка техники.

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