Про перемоги та досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну обстановку в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:09 В Інституті з вивчення війни поділилися черговим аналітичним звітом. У ньому зауважили, що звірства у Бучі – не аномалія. Масові поховання в Ізюмі продемонстрували, що росія так поводиться на всіх територіях, які вона окупувала.

05:03 Глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про ситуацію в регіоні за минулі дні. Він зауважив, що за 3 дні російські військові випустили 13 ракет. Таким чином загарбники планували змити водою 150 тисяч людей, наголосив він.

04:08 Тим часом білорусь вирішила вкотре продовжити "військові навчання". Зауважимо, що вони вже тривають 21 тиждень. Остання дата, до якої триватимуть тренування бійців – 24 вересня.

03:19 В ОК "Південь" поділилися актуальною інформацією з регіону за минулу добу. Там зауважили, що ЗСУ знищили скупчення окупантів у Старій Збур'ївці, а також пункт управління ворога у Херсоні. Крім того, загарбники втратили:

33 окупанти,

2 танки,

гаубиця "Мста-Б",

мобільний міномет калібром 122 міліметри,

9 одиниць автомобільної та броньованої техніки.

01:55 Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, чи причетні ЗСУ до знищення колаборантів у Херсоні, Мелітополі та Бердянську. Він зазначив, що те, що відбувається на окупованих територіях, – безпосередня робота з їхнього звільнення.

01:53 Кореспонденти "Суспільного" повідомили про вибухи у Харкові.

01:06 У багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Відбої почали лунати близько 01:30. Що стосується вибухів, то під час сирен про них не повідомляли.

22:05 У Новій Каховці пролунали вибухи. Про це розповіли місцеві телеграм-канали. Жодної додаткової інформації щодо цього не повідомили.