О победах и достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей обстановке в стране – читайте в материале 24 канала.

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05:09 В Институте по изучению войны поделились очередным аналитическим отчетом. В нем отметили, что зверства в Буче – не аномалия. Массовые захоронения в Изюме продемонстрировали, что россия так себя ведет на всех оккупированных ею территориях.

05:03 Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о ситуации в регионе за прошедшие дни. Он отметил, что за три дня российские военные выпустили 13 ракет. Таким образом, захватчики планировали смыть водой 150 тысяч человек, подчеркнул он.

04:08 Тем временем беларусь решила еще раз продолжить "военные учения". Заметим, что они уже продолжаются 21 неделю. Последняя дата, до которой будут продолжаться тренировки бойцов – 24 сентября.

03:19 В ОК "Юг" поделились актуальной информацией из региона за минувшие сутки. Там отметили, что ВСУ уничтожили скопления оккупантов в Старой Збурьевке, а также пункт управления врага в Херсоне. Кроме того, захватчики потеряли:

33 оккупанта,

2 танка,

гаубица "Мста-Б",

мобильный миномет калибром 122 миллиметра,

9 единиц автомобильной и бронированной техники.

01:55 Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, причастны ли ВСУ к уничтожению коллаборантов в Херсоне, Мелитополе и Бердянске. Он отметил, что происходящее на оккупированных территориях – непосредственная работа по их освобождению.

01:53 Корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрывах в Харькове.

01:06 Во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Отбои начались около 01:30. Что касается взрывов, то во время сирен о них не сообщалось.

22:05 В Новой Каховке раздались взрывы. Об этом рассказали местные телеграмм-каналы . Никакой дополнительной информации по этому поводу не сообщили.