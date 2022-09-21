Окупанти продовжують свої терористичні дії. У ніч проти 21 вересня російські бійці знову обстріляли Запорізьку АЕС, результатом чого стало пошкодження обладнання в 6 енергоблоці.

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Відбувся аварійний запуск дизель-генераторів на ЗАЕС

Як зазначають в Енергоатомі, об 01:13 росіяни пошкодили обладнання зв'язку 6 енергоблока з відкритим розподільчим пристроєм на станції.

Це стало причиною відімкнення блокового трансформатора та трансформаторів власних потреб енергоблока. Оскільки живлення втратилося, то аварійно запустилися два дизель-генератори. Вони активувалися для того, щоб забезпечити роботу помп охолодження палива.

У відомстві зауважили, що об 02:00 персонал станції знайшов спосіб налагодити живлення власних потреб енергоблока. Для цього використали системи шин інших енергоблоків станції. Після цього дизель-генератори вимкнули та перевели у режим очікування.

Росіяни продовжують вчиняти акти ядерного тероризму на атомних станціях України. Їх не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ,

– наголошують у компанії.

Від самої ж МАГАТЕ в Енергоатомі очікують рішучіших дій. Представники компанії наголошують на тому, що агентство повинне:

сприяти припиненню агресивних дій ворога проти цивільних ядерних об'єктів на території України;

допомогти звільнити ЗАЕС від російських загарбників;

встановити зону ядерної, а також фізичної безпеки навколо усіх атомних електростанцій на території нашої держави.

Об 08:11 глава ОВА Олександр Старух розповів про обстріли Запоріжжя. Він зауважив, що ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об'єкті в місті. Сама споруда зазнала руйнувань. На щастя, минулося без постраждалих.

Напередодні ворог завдав удару поблизу ПАЕС

Нагадаємо, що вночі 19 вересня російські військові завдали чергового ракетного удару. Ворожий снаряд упав за 300 метрів від реакторів Південноукраїнської АЕС.

Як розповів президент Енергоатому Петро Котін, вирва від влучання сягає 2 метрів у глибину та 6 – у ширину. На цьому він наголосив під час телемарафону.

Також стало відомо, що ракетний удар спричинив відключення лінії високовольтних електропередач на 150 кіловольтів, 25 кіловольтів і 10 кіловольтів. Котін зауважив, що їхню роботу відновили. Пошкоджень зазнали не лише вікна сусідніх споруд, а й стіни ПАЕС. На щастя, усе це ніяк не вплинуло на навантаження самої станції.

Водночас, переконує Котін, усе було б значно серйозніше, якби ракета влучила ближче. Попередні відомості свідчать про те, що ворог випустив "Іскандер". Якби відповідний снаряд влучив у саму станцію, то він пробив би бетон. А отже – потрапив би до басейну з відпрацьованим ядерним паливом. Це вже мало б радіоактивні наслідки для нашої держави.

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