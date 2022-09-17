Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 17 вересня. Зазначають, що одну з чотирьох головних ліній електропередач відремонтували.

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Українська Запорізька атомна електростанція знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох головних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені під час конфлікту,

– йдеться у повідомлені МАГАТЕ.

За даними агентства, відновлена лінія 750 кіловольтів знову забезпечує ЗАЕС електроенергією, яка потрібна для охолодження реактора та інших функцій безпеки.

Після повторного підключення основної лінії вчора вдень три резервні лінії електропередачі знову знаходяться в резерві. Три інші основні зовнішні лінії електропередачі 750 кВ, які були втрачені раніше під час конфлікту, залишаються відключеними,

– зазначають у МАГАТЕ .

Також в агентстві додали, що всі 6 реакторів ЗАЕС, як і раніше, перебувають у стані холодної зупинки, але їм необхідне живлення для забезпечення основних функцій безпеки.

Коротко про відключення блоків від мережі

3 вересня Запорізька атомна електростанція (МАГАТЕ) втратила зв'язок з останньою зовнішньою лінією електропередач.

Вперше відключення сталось 25 серпня – окупанти вели бойові дії в районі розміщення Запорізької АЕС і внаслідок цього відбулось відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Це був перший подібний інцидент в історії і саме тому українська влада закликала втрутитись МАГАТЕ.

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